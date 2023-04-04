Путин: ожидается рост зарплат по России на 3-5%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

В стране наблюдается замедление роста цен, что должно способствовать увеличению доходов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Allexander Makarov; 5-tv.ru

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Реальная зарплата россиян может вырасти до 5% в текущем году. Об этом глава РФ Владимир Путин сообщил во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

По словам президента, в стране уже наблюдается рост реальной заработной платы. На данный момент она поднялась на 0,3-0,4%.

«Мы думаем, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3-5%, а реальные располагаемые доходы — на 2-3%. <…> Пик инфляции был 17%, а сейчас по результатам марта она будет, скорее всего, меньше 4%», — прокомментировал он.

Глава государства подчеркнул, что пока предоставляемые значения усредненные, однако они демонстрируют общую ситуацию по России.

Владимир Путин в заключение отметил, что рост реальной зарплаты происходит на фоне замедления роста цен в стране. По его словам, это два взаимосвязанных процесса в экономике. Президент считает, что вопрос благосостояния является ключевым для любого работающего человека, поэтому сегодня одна из ключевых задач государства — предоставить российским семьям доходы, соответствующие современным стандартам.

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