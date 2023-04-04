СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
Задержанную перевезли из северной столицы в Москву.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб известный военкор Владлен Татарский, было предъявлено обвинение. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Задержанную этапировали в московский Басманный суд. Инстанция займется выбором меры пресечения для Треповой. Следствие требует заключить девушку под стражу.
Источник прокомментировал, что Дарье Треповой предъявили обвинение по пункту «Б» третьей части 205 статьи УК РФ «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и части четвертой статьи 222.1 »Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».
Взрыв в заведении на Университетской набережной прогремел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Журналист погиб, число пострадавших по последним данным выросло до 40 человек.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последних мгновений жизни военкора Татарского.
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