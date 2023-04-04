СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Задержанную перевезли из северной столицы в Москву.

СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб известный военкор Владлен Татарский, было предъявлено обвинение. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Задержанную этапировали в московский Басманный суд. Инстанция займется выбором меры пресечения для Треповой. Следствие требует заключить девушку под стражу.

Источник прокомментировал, что Дарье Треповой предъявили обвинение по пункту «Б» третьей части 205 статьи УК РФ «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и части четвертой статьи 222.1 »Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

Взрыв в заведении на Университетской набережной прогремел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Журналист погиб, число пострадавших по последним данным выросло до 40 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последних мгновений жизни военкора Татарского.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
4 апр
Задержанную по делу об убийстве Татарского Дарью Трепову доставили в Москву
4 апр
После взрыва в кафе Петербурга Дарья Трепова удалила часть постов в Telegram
4 апр
Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку
4 апр
Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 40 человек
4 апр
Друг погибшего военкора Татарского: «Он догадывался, что неудобен врагу»
3 апр
Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского
3 апр
Спокойно постояла и ушла: первые кадры с Дарьей Треповой сразу после взрыва
3 апр
Вела себя непоследовательно: что известно о подозреваемой в убийстве военкора Дарье Треповой
3 апр
Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Владлена Татарского
3 апр
Прикидывалась патриотом: Дарья Трепова вела псевдо-канал в поддержку СВО
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
77.95
0.63 84.62
0.51
Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

Последние новости

16:33
СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
16:30
«Улица за улицей»: военкор Матюшин спрогнозировал освобождение Авдеевки
16:20
«Высокотехнологичная отрасль»: Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции
16:14
Выйдет сухим из воды? Какое наказание может грозить экс-президенту США Трампу
16:05
Пропавшего несколько дней назад отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду
15:54
Мы летели с огромного водопада: Матвиенко о состоянии музыкальной индустрии

Сейчас читают

Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
«Коверные клоуны Ермак и Ватанабэ»: летние Игры в Париже превращаются в бродячий цирк
Отец SHAMAN: Ярослав остается тем же простым и открытым парнем
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео