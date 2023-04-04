Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе, где был убит военкор Татарский
Предприниматель почтил память журналиста и провел беседу с российскими активистами прямо на месте трагедии.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин посетил кафе, в котором произошел теракт, повлекший смерть известного военкора Владлена Татарского. Информацией об этом поделилась пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.
Евгений Пригожин провел в печально известном заведений на Университетской набережной в Санкт-Петерурге беседу с активистами движения «Кибер Фронт Z». Основатель ЧВК также почтил память покойного журналиста на месте трагедии.
Владлен Татарский погиб 2 апреля во время творческой встречи в кафе «Стрит-бар». На мероприятии появилась некая Дарья Трепова, которая вручила военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой. Подозреваемая задержана и перевезена в Москву. СК предъявил ей обвинение.
Ранее 5-tv.ru писал, какое обвинение было предъявлено Треповой.
- 4 апр
- СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
- 4 апр
- Задержанную по делу об убийстве Татарского Дарью Трепову доставили в Москву
- 4 апр
- После взрыва в кафе Петербурга Дарья Трепова удалила часть постов в Telegram
- 4 апр
- Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку
- 4 апр
- Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 40 человек
- 4 апр
- Друг погибшего военкора Татарского: «Он догадывался, что неудобен врагу»
- 3 апр
- Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского
- 3 апр
- Спокойно постояла и ушла: первые кадры с Дарьей Треповой сразу после взрыва
- 3 апр
- Вела себя непоследовательно: что известно о подозреваемой в убийстве военкора Дарье Треповой
- 3 апр
- Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Владлена Татарского
Читайте также
54%
0.63 84.62
0.51
Нашли ошибку?