Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе, где был убит военкор Татарский

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 77

Предприниматель почтил память журналиста и провел беседу с российскими активистами прямо на месте трагедии.

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе, где был убит военкор Татарский

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин посетил кафе, в котором произошел теракт, повлекший смерть известного военкора Владлена Татарского. Информацией об этом поделилась пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.

Евгений Пригожин провел в печально известном заведений на Университетской набережной в Санкт-Петерурге беседу с активистами движения «Кибер Фронт Z». Основатель ЧВК также почтил память покойного журналиста на месте трагедии.

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время творческой встречи в кафе «Стрит-бар». На мероприятии появилась некая Дарья Трепова, которая вручила военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой. Подозреваемая задержана и перевезена в Москву. СК предъявил ей обвинение.

Ранее 5-tv.ru писал, какое обвинение было предъявлено Треповой.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
4 апр
СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
4 апр
Задержанную по делу об убийстве Татарского Дарью Трепову доставили в Москву
4 апр
После взрыва в кафе Петербурга Дарья Трепова удалила часть постов в Telegram
4 апр
Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку
4 апр
Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 40 человек
4 апр
Друг погибшего военкора Татарского: «Он догадывался, что неудобен врагу»
3 апр
Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского
3 апр
Спокойно постояла и ушла: первые кадры с Дарьей Треповой сразу после взрыва
3 апр
Вела себя непоследовательно: что известно о подозреваемой в убийстве военкора Дарье Треповой
3 апр
Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Владлена Татарского
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
77.95
0.63 84.62
0.51
Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

Последние новости

18:00
В Подмосковье мужчину признали виновным в организации вещания «Радио Свобода»*
17:51
Не там гуляла: выбежавшую на МКАД москвичку на полном ходу сбила машина
17:44
Военный дипломат заявил о непоколебимости общей позиции Китая и России по СВО
17:31
Самое слабое звено: стоматолог предупредила о последствиях авитаминоза для зубов
17:14
Пятый канал провел нестандартную презентацию своего контента
17:11
Одним больше, одним меньше: страшен ли России новый член НАТО у ее границ

Сейчас читают

Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
«Коверные клоуны Ермак и Ватанабэ»: летние Игры в Париже превращаются в бродячий цирк
Отец SHAMAN: Ярослав остается тем же простым и открытым парнем
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео