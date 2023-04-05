Обварился по пояс: сотрудник МЧС рискуя жизнью спас людей из провалившегося авто

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 99

Сотрудники МЧС Петербурга спасли людей из провалившегося под асфальт автомобиля

Обварился по пояс: сотрудник МЧС рискуя жизнью спас людей из провалившегося авто

Фото: МЧС России

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Петербургский пожарный Сергей Юдин не впервые проявляет героизм и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

Сотрудники МЧС в Петербурге рискуя жизнью спасли людей из провалившегося в результате прорыва трубопровода автомобиля.

Как ранее сообщалось, коммунальная авария произошла на Рижском проспекте в Северной столице. По сведениям 5-tv.ru, там из-за дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения размыло грунт. В результате на одном из участков дороги автомобиль ушел под землю. Находившиеся в нем трое пассажиров, в том числе двое детей, могли свариться заживо в разлившемся кипятке.

На помощь людям в машине пришли пожарные, которые помогли им выбраться из смертельной ловушки. При этом один из сотрудников МЧС, начальник караула в ПСЧ № 4 Адмиралтейского района Сергей Юдин, получил серьезные ранения. Мужчина по пояс обварился в кипятке и был доставлен в больницу с 40% ожогов тела. Один из его коллег пострадал меньше, но также получил ожоги и был госпитализирован.

Рискуя жизнью, пожарные спасли всех пассажиров провалившейся машины, двое из которых также были доставлены в больницу с ожогами нижних конечностей.

Стоит отметить, что Сергей Юдин не впервые проявляет героизм и самоотверженность, спасая людей. В феврале 2022 года он получил медаль «За отвагу на пожаре» из рук главы МЧС России Александра Чуприяна. Награды Юдин удостоился за спасение двух девушек, которых он вытащил из пожара на четвертом этаже здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту прорыва трубопровода и разлива кипятка на Рижском проспекте в Петербурге, где пострадали люди, прокуратура Адмиралтейского района города организовала проверку.

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