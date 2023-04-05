Супруг задержанной за теракт Дарьи Треповой скрылся в Грузии

Дмитрий Касинцев учился вместе с мужем Дарьи Треповой в университете. Но почему она укрывалась именно у него?

Муж Дарьи Треповой, совершившей теракт в Петербурге, сбежал из России. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал отец мужчины, дома у которого пыталась скрыться после совершения теракта убийца.

По словам Сергея Касинцева, Дмитрий Трепов уехал в Грузию, а его сыну, который «укрывал» террористку у себя дома, просто «заморочили голову».

«Я не знаю, как это произошло вообще. Муж этой Дарьи — он с ним (Дмитрий Касинцев — прим.ред) учился и он, скорее всего, позвонил ему, что она приедет — голову заморочили, парню», — рассказывает мужчина.

Он также добавил, что его сын — физик-математик, уже больше шести лет живет в Петербурге, закончил вуз и магистратуру. Последнее время занимался репетиторством на дому со школьниками.

Взрыв в заведении на Университетской набережной прогремел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Журналист погиб, число пострадавших по последним данным выросло до 40 человек.

Дарье Треповой было предъявлено обвинение по пункту «Б» третьей части 205 статьи УК РФ «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и части четвертой статьи 222.1 «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе, где был убит военкор Татарский.