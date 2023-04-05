Российские военные сорвали контратаку ВСУ близ Северска в ДНР
Группировки украинских боевиков были уничтожены в Гряниковке, Тимковке и Стельмаховке.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Армией РФ была сорвана контратака противника на красно-лиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Это произошло около Северска, в Донецкой народной республике (ДНР).
Также было нанесено поражение подразделениям ВСУ в Гряниковке, Тимковке, Харьковской области и Стельмаховки, Невского, Червоной Диброва Луганской народной республики.
В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинская армия потеряла более 200 военных на одном направлении.
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