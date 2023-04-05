Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США
Глава государства напомнил, что именно Вашингтон поддержал госпереворот в Киеве в 2014 году, что и привело к нынешней конфликтной ситуации.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru
Российско-американские отношения деградировали после того, как США поддержали в 2014 году госпереворот в Киеве, приведший в итоге к украинскому кризису. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых и посол США в России Линн Трейси.
«Не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», — отметил глава государства.
В свою очередь Россия, подчеркнул Путин, всегда выступала за выстраивание отношений с США исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела.
«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — заявил российский лидер.
Также Путин напомнил о ситуации с «Северными потоками», отметив, что в Балтийском море сегодня «неспокойно». Президент выразил надежду, что Дания поддержит предложение России об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин выступает с объемной речью по внешней политике России на встрече с иностранными дипломатами в Кремле.
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