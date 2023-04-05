РR-директор МакSим раскрыла правду об интересном положении певицы

На последних концертах публика заметила под свободными нарядами звезды большой живот.

PR-директор певицы МакSим раскрыла правду об интересном положении знаменитости. Первыми, как известно, в этом звезду заподозрили поклонники, посетившие ее последние концерты в рамках тура «Я буду жить». Даже под свободными нарядами оказалось сложно не заметить округлившийся живот. Бросались в глаза и другие метамарфозы, случившиеся за последнее время с артисткой: поправились лицо, ноги и другие части тела. Объяснить такое, по мнению публики, можно только ожиданием малыша. Однако в профессиональном окружении МакSим поспешили развеять все предположения.

«Марина не беременна, как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не множить различные версии», — сказала PR-директор звезды Яна Богушевская в интервью Woman.ru.

Она пояснила, что знаменитость сейчас проходит курс лечения, правда, не уточнила какого. А также выразила сожаление, что ситуация стала достоянием общественности.

«Вместо того, чтобы восстанавливаться, она вынуждена расстраиваться из-за сложившейся ситуации», — подчеркнула Богушевская.

Сама МакSим, к слову, тоже подтвердила информацию о своем лечении. По этой причине, по ее словам, решено перенести тур на другие даты.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, не совместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — заявила певица.

Вместе с тем, как полагает издание KP.RU, исполнительница хита «Знаешь ли ты», многое не договаривает. Дело в том, отмечается в материале, что недавно артистку застали в одном из столичных баров, где она в полном одиночестве распивала спиртное и курила кальян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим призвала фанатов остановить публичные скандалы.