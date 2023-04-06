На Пятом канале акция «День добрых дел» для Никиты Лащенова

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Так бывает, что деньги нужны здесь и сейчас. Так случилось и в семье шестилетнего Никиты. Мальчик родился с тяжелым пороком сердца — его кровь почти не насыщается кислородом.

Чтобы выжить, Никите необходима операция стоимостью почти полтора миллиона рублей. Родителям парня взять такие деньги неоткуда. Надежда только на нас. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 или отсканировать QR-код на экране.

Шестилетний Никита очень быстро научился просчитывать все ходы. Выигрывает партии у взрослых. Гроссмейстер растет, говорят родители.

— Ты давно в шахматы играешь?

— Нет. Давно не играл.

— Это ты еще без практики, да?

— Да!

Любознательный и при этом настоящий непоседа, несмотря на тяжелый порок сердца. Врачи выявили его еще до рождения, во время скрининга на позднем этапе беременности. Мальчик едва не погиб в первые минуты жизни.

«Там была бригада реаниматологов — они сразу забрали, мне даже не положили его на грудь. Потом уже мне сказали, что у него остановилось сердце», — рассказала мама мальчика Ирина Лащенова.

А потом были месяцы в реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. Кардиохирурги провели операцию на тогда еще совсем крошечном сердце. Казалось, оно выдержало, справилось — стало биться ровно и без шумов. Но дальнейшие обследования показали — важнейший орган почти не развивается.

«Сердце из двух желудочков. Один выключен, то есть сердце работает не на полную. Из-за этого дополнительная нагрузка на сердце, на легкие», — объяснил отец ребенка Роман Лащенов.

Последнюю операцию два года назад провели немецкие врачи. Ее результат вселял уверенность.

«Мы когда приехали из Берлина после операции, он очень хотел заниматься борьбой самбо. Но доктора сказали, пока не нужно, борьба любая — это очень сильная физнагрузка», — добавила Ирина Лащенова.

А теперь у Никиты возникли проблемы с сатурацией — в крови слишком мало кислорода. От этого страдает не только сердце, но и мозг. Мальчик стал быстро уставать, у него появляется одышка и синеют губы. Хоть как-то облегчают состояние назначенные лекарства.

«Очень дорогой препарат — сто с лишним тысяч стоит одна коробка. Сто тысяч с лишним одна коробка! Это швейцарский препарат», — поразилась мама мальчика.

Но он не лечит, а лишь облегчает симптомы. Помочь Никите вновь готовы в Германии. Учитывая тяжесть диагноза, важно оперироваться именно там — у хирургов, которые знают всю историю болезни.

«Они могут ему помочь, потому что в динамике могут отследить насколько изменились показатели, насколько деформировалась сердечно-сосудистая система», — сказала лечащий врач ребенка Ольга Попова.

Без этого вмешательства мальчик просто не сможет жить. За операцию надо заплатить почти полтора миллиона рублей — очень большие деньги для семьи, где работает только отец. Зарплата уходит на лекарства — дозировку постоянно приходится повышать. В семье Лащеновых очень надеются на помощь неравнодушных людей. А Никита искренне, по-детски верит в чудо, и в то, что главная его победа — впереди.

«А колечко мне папа из волшебной страны подарил. А почему оно волшебное? Потому что как только мы в волшебную страну поедем, оно может исполнить желание любое! Мое желание — это секрет, желание нельзя говорить», — признался Никита Лащенов.

Чтобы помочь Никите, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Большое вам спасибо!