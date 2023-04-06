Прямая трансляция переговоров Путина и Лукашенко в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 828

В столице проходит Заседание Высшего госсовета Союзного государства. Какие темы на повестке?

Прямая трансляция переговоров Путина и Лукашенко в Москве

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

В Москве стартовали переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Беседа проводится в рамках Заседания Высшего госсовета Союзного государства.

На повестке дня не только украинский вопрос, но и общемировые тенденции. Сфера экономики, оборонной промышленности, туризма и прочие — важно проанализировать ситуацию во всех областях взаимодействия для определения верного курса развития.

В первый день переговоров Путин и Лукашенко общались до самого позднего вечера. Предварительные итоги — крайне положительные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии объявили проверку боеготовности Вооруженных сил.

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