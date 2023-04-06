В Кремле рассказали об ответе России на приближение НАТО к границам страны

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 102

Песков: Россия ответит на приближение НАТО к границам РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал зачинщика всех конфликтов в мире.

Россия принимает меры в ответ на попытку НАТО приблизиться к границам РФ. Это делается для того, чтобы сбалансировать архитектуру безопасности страны, заявили в Кремле.

«Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры чтобы ее обеспечить. Это делается каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ», — завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного брифинга.

Он особо подчеркнул, что ситуация сегодня как раз такова, когда именно альянс расширяется в сторону России, но не наоборот.

«Идет движение в обратную сторону. Это движение добавляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НАТО стала преградой к созданию альтернативных центров силы в мире, по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой.

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