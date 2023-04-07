Весна устроила испытание для российских регионов
Радость от прихода потепления сменилась нарушением движения, как на земле, так и на воздухе.
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
Потепление постепенно приходит во все регионы России. Сразу несколько областей подверглись весенним испытаниям. От перепада температур Владивосток этой ночью оказался во власти густого тумана. Из-за его плотности видимость в некоторых районах города составила не более ста метров. Несколько пассажирских рейсов не смогли приземлиться в местном аэропорту. Пилоты пытались зайти на второй круг, а потом отправились на запасной аэродром в Хабаровск.
А в Нижнем Новгороде начался сезон ледохода. Он оказался таким сильным, что огромные куски льда с реки выбросило прямо на проезжую часть. Отколовшиеся льдины едва не послужили причинами аварий, чтобы объехать препятствия, водителям приходилось совершать различные маневры. Коммунальные службы стараются оперативно убрать лед, его вывозят на самосвалах.
- 2 апр
- Кадровые перестановки: новыми главами Омской области и Чукотки стали политики из Донбасса
- 1 апр
- Россиян предупредили о погодных «арктических вторжениях» в апреле
- 1 апр
- Снег или солнце? В Гидрометцентре раскрыли прогноз погоды на апрель
- 31 мар
- Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено
- 31 мар
- «Стоим сутки»: как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4
- 31 мар
- Шутки природы: Луганск и Донецк замело снегом перед 1 апреля
- 31 мар
- Нева и Волга освободились от ледяных оков — кадры зрелищного ледохода
- 31 мар
- Застряли в тундре: как людей спасают из снежного плена под Магаданом
- 30 мар
- В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область
- 30 мар
- Снежные капканы: в некоторые регионы России в марте вернулась зима
34%
1.73 90.29
2.16
Нашли ошибку?