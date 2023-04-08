Выходные порадуют жителей Петербурга теплой погодой

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Осадков также не ожидается.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Петербург наконец-то пришла полноценная весна. В городе ясная солнечная погода и почти безветренно. Синоптики заверили, что грядущие выходные будут такими же, и осадков можно не бояться.

Устойчивое тепло и в столице. Вплоть до середины апреля показатели температуры будут только расти, не будет и ночных переходов через ноль, а потому автомобилисты могут смело менять резину, заверил глава Росгидромета.

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