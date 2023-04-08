Выходные порадуют жителей Петербурга теплой погодой
Осадков также не ожидается.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
В Петербург наконец-то пришла полноценная весна. В городе ясная солнечная погода и почти безветренно. Синоптики заверили, что грядущие выходные будут такими же, и осадков можно не бояться.
Устойчивое тепло и в столице. Вплоть до середины апреля показатели температуры будут только расти, не будет и ночных переходов через ноль, а потому автомобилисты могут смело менять резину, заверил глава Росгидромета.
- 7 апр
- Весна устроила испытание для российских регионов
- 2 апр
- Кадровые перестановки: новыми главами Омской области и Чукотки стали политики из Донбасса
- 1 апр
- Россиян предупредили о погодных «арктических вторжениях» в апреле
- 1 апр
- Снег или солнце? В Гидрометцентре раскрыли прогноз погоды на апрель
- 31 мар
- Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено
- 31 мар
- «Стоим сутки»: как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4
- 31 мар
- Шутки природы: Луганск и Донецк замело снегом перед 1 апреля
- 31 мар
- Нева и Волга освободились от ледяных оков — кадры зрелищного ледохода
- 31 мар
- Застряли в тундре: как людей спасают из снежного плена под Магаданом
- 30 мар
- В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область
Читайте также
+3° 770 мм рт. ст.
60%
60%
82.40
1.73 90.29
2.16
1.73 90.29
2.16
Нашли ошибку?