Полицейские обнаружили пьяного подростка в баре на Думской в Петербурге

|
Алексей Панков
Алексей Панков 27

Несовершеннолетний признался, что обманул охрану заведения по поводу возраста.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; Telegram / spb_police78; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В ходе проведенного полицейскими ночного рейда по барам на Думской в Санкт-Петербурге в одном из заведений был обнаружен пьяный подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

За минувшую ночь стражи порядка проверили 13 баров и ночных клубов. Во время рейда они просили показать посетителей паспорта.

«На выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя», — говорится в сообщении.

Подросток рассказал, что смог обмануть охрану бара, заявив, что достиг совершеннолетия. Полицейские передали молодого человека законным представителям, а на владельцев заведения возбудили административное производство.

Веселье окончено: СК нагрянул с проверкой в бары на Думскую в Петербурге

Масштабный рейд на Думской прошел в ночь на субботу, 8 апреля. Сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД проводят расследование в рамках уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция опечатала два десятка популярных баров в центре Санкт-Петербурга.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
82.40
1.73 90.29
2.16
Стабильность и устойчивость: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

10:57
Прямая трансляция церемонии прощания с военкором Владленом Татарским
10:50
Полицейские обнаружили пьяного подростка в баре на Думской в Петербурге
10:32
Самойлова впервые отправилась на отдых без мужа и толпы детей: «Странное чувство»
10:16
Зеленский назвал возвращение Крыма «безальтернативным вариантом» для мира
10:00
Точным ударом! Лучшее видео из зоны СВО за день
9:45
Экс-супруга Павла Мамаева ответила на критику своей худобы

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео