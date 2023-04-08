Российская ПВО сбила украинскую ракету над Феодосией

Обломки снаряда упали в одном из населенных пунктов полуострова.

Российская система ПВО сбила запущенную со стороны Украины ракету в небе над Феодосией. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Подробности о произошедшем опубликовал советник главы Крыма Олег Крючков. В своем Telegram-канале он написал, что обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов полуострова. Жертв и разрушений нет.

В конце марта власти Крыма сообщили о сбитом БПЛА у Симферополя. За неделю до этого женщины-военнослущажие Черноморского флота отбили атаку трех надводных беспилотников в Севастополе — расстреляли их из автоматов.

Эти атаки происходят на фоне неоднократных обещаний властей Украины захватить российский Крым. В начале февраля в МВД страны даже сообщили о формировании штурмовых бригад для этой операции.

Российские официальные лица называли наступление ВСУ на полуостров попыткой самоубийства. В Кремле подчеркивали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы — невозможно. Жители Крыма тоже настроены однозначно: они заявили иностранным корреспондентам, что подручные Киева не смогут захватить полуостров, так как они защитят его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет ВСУ в случае высадки десанта в Крыму. Об этом рассказал разведчик из Британии.