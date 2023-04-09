Позвала к себе, на небо: почему Негреба не смог пережить смерть супруги

Сердце актера остановилось 9 апреля, спустя две недели после ухода в иной мир, пожалуй, самого близкого человека.

Советский и российский актер Александр Негреба не оправился после смерти жены и через две недели ушел в мир иной вслед за ней. Артисту был 61 год, его супруге Елене Копцевой-Негребы — 53 года.

Известно, что актер умер во сне. Негреба долгое время боролся с раком легких, поэтому, предположительно, причиной смерти могла стать онкология, пишет StarHit.ru.

Александра Негреба стал известным после ролей в фильмах «Маленькая Вера», «Вот такая история», «В городе Сочи темные ночи». Также актер участвовал в проектах «Мечты идиота», «Москва. Три вокзала», «Линии жизни».

Елена Копцева-Негреба играла в кино и сериалах с начала 1990-х. В ее фильмографии такие проекты как «За день до…», «Тотализатор», «Король Лир», «Часы идут назад». Причина смерти актрисы не известна.

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