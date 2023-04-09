Позвала к себе, на небо: почему Негреба не смог пережить смерть супруги

|
Рита Миронова
Рита Миронова 548

Александр Негреба не смог пережить смерть супруги Елены Копцевой-Негребы

Позвала к себе, на небо: почему Негреба не смог пережить смерть супруги

Фото: Кадр из к/ф «Маленькая Вера », реж. Василий Пичул, 1988 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Сердце актера остановилось 9 апреля, спустя две недели после ухода в иной мир, пожалуй, самого близкого человека.

Советский и российский актер Александр Негреба не оправился после смерти жены и через две недели ушел в мир иной вслед за ней. Артисту был 61 год, его супруге Елене Копцевой-Негребы — 53 года.

Известно, что актер умер во сне. Негреба долгое время боролся с раком легких, поэтому, предположительно, причиной смерти могла стать онкология, пишет StarHit.ru.

Александра Негреба стал известным после ролей в фильмах «Маленькая Вера», «Вот такая история», «В городе Сочи темные ночи». Также актер участвовал в проектах «Мечты идиота», «Москва. Три вокзала», «Линии жизни».

Елена Копцева-Негреба играла в кино и сериалах с начала 1990-х. В ее фильмографии такие проекты как «За день до…», «Тотализатор», «Король Лир», «Часы идут назад». Причина смерти актрисы не известна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти звезды «Карлика Носа» Валентины Тумановой.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
82.40
1.73 90.29
2.16
Мужчины с какими именами — самые надежные в семейной жизни?

Последние новости

15:59
В Китае показали видео, на котором армия наносит ракетные удары по Тайваню
15:48
Как подготовиться к рабочей неделе и не упустить ничего важного?
15:39
В Кремле заявили об истерике на Западе из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии
15:26
Все под контролем: как войска РФ строят активную оборону для возможного наступления
15:10
«Мое счастье и гордость»: Татьяна Лютаева показала своих внуков от Дитковските
14:57
Армия России ликвидировала около 90 украинских неонацистов на двух направлениях

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП с троллейбусом
Родная тетя вспорола живот годовалой племяннице из-за ненависти к ее матери
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео