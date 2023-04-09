Песков рассказал о планах Путина на Пасху в 2023 году
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Президент, как и все православные верующие, традиционно отмечает праздник. Где он застанет его в этом году?
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России по давно сложившейся традиции будет отмечать Пасху в церкви. Об этом рассказал личный пресс-секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Где именно глава государства застанет праздник — пока неизвестно. Путин периодически приезжает в разные храмы. В прошлом году, например, президент посетил Пасхальную службу в Храме Христа Спасителя.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент России Владимир Путин отметил Рождество в 2023 году.
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