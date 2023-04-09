Вброс накануне наступления: утечка данных о планах Киева была намеренной?

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 139

Военный эксперт Кошкин назвал утечку данных о наступлении ВСУ спланированным вбросом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Не исключено, что, слив в сеть секретные документы, украинские и западные спецслужбы предприняли информационно-психологическую атаку на российское общество.

Утечка данных Пентагона о контрнаступлении Украины скорее всего была намеренным информационным вбросом с целью формирования определенного мнения среди российского и мирового сообщества. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Он обратил внимание на то, что часть слитых в сеть документов очевидно подлинные, а в нескольких из них содержание специально отредактировано для того, чтобы стать предметом обсуждения в информационном пространстве России. Из этого эксперт делает вывод, что вброс предназначался именно для общества, а не для российских военных.

«Я расцениваю это как контролируемую утечку данных с целью внести накануне контрнаступления некое состояние неразберихи в общество. Потому что те, кто занимается непосредственным планированием и проведением военных операций, пользуются другими источниками данных. Да, конечно, обобщаются и те данные, которые попадают в публичное пространство, но они не являются основой для принятия решения», — отметил Кошкин.

Он напомнил об опыте Великой Отечественной войны, когда перед наступлением всегда вбрасывалась информация с целью воздействия на социально-психологическое состояние общества. В истории с утечкой данных Пентагона по Украине можно говорить о тех же методах, считает эксперт. Лишний раз это доказывает то, что информация была слита через социальные сети — самый массовый и доступный на сегодня канал.

Сами по себе данные, оказавшиеся в публичном пространство, по мнению эксперта, свидетельствует о глубоком интегрировании США и НАТО в те события, которые происходят сейчас на линии боевого соприкосновения на Украине.

«С другой стороны, мы видим информационно-психологическую атаку, свойственную для такого рода стратегических наступательных действий, которые ВСУ должны исполнить по заданию президента США Джо Байдена весной. Это наступление готовят и западные союзники, и украинская армия. Ну вот еще и информационно-разведывательные службы подключились», — отметил Кошкин.

Между тем в Пентагоне начали расследовать обстоятельства утечки в Twitter и Telegram секретных данных о планах США и НАТО о контрнаступлении Украины. В документах, часть из которых с грифом «Совершенно секретно», содержатся графики поставок оружия Киеву и сведения о численности войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские СМИ пишут о панике в Пентагоне из-за утечки документов по Украине.

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