От песчаной до ледяной бури: в регионах России жалуются на погодные аномалии

Кого-то накрывает песком, а кого-то снегом. Когда же ждать настоящее весеннее тепло?

В Сибири разыгралась песчаная буря. Она накрыла трассу между Абаканом и Красноярском. Водители оказались будто посреди пустыни. Небо окрасилось в оранжевый, а видимость упала до ноля.

Нетипичное для Сибири явление объясняют подготовкой к посевной — землю вспахали, но разыгрался штормовой ветер. А в самом Красноярске — настоящая зимняя буря. Дороги замело. Есть проблемы с электричеством.

Не сдается зима и в других регионах. Под Иркутском из-за снегопадов ограничили движение. На одной из трасс временно не пропускают большегрузы.

О сложных метеоусловиях предупредили и водителей Кузбасса. В Кемеровской области — по всем признакам январь. С метелями и снегопадом. На дорогах снова сугробы и гололедица.