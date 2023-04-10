«Он о ней заботится»: в сети появилось фото Дианы Гурцкой с возмужавшим сыном

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42

Алена Свиридова опубликовала фото Дианы Гурцкой с сыном Константином

«Он о ней заботится»: в сети появилось фото Дианы Гурцкой с возмужавшим сыном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Незрячая знаменитость часто хвалится наследником в личном блоге. Теперь он сопровождает ее на съемки.

Отношения между певицей Дианой Гурцкой и ее ребенком умиляют коллег по сцене. Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова в своем аккаунте в Instagram* поделилась фотографией Гурцкой и ее сына Константина.

«Как трогательно он о ней заботится!» — подписала Свиридова снимок.

Шестнадцатилетний мальчик выглядит как сильный защитник на фоне свей хрупкой мамы. Он выше ее на несколько голов. Видно, что ребенок растет и скоро возмужает окончательно. Пока он следует подростковой моде — на нем кроссовки, джинсы, футболка и олимпийка — все сдержанных цветов.

Впрочем, и сама Гурцкая одета в черно-белые тона — на ней лаковые грубые ботинки, модные кожаные брюки и массивный вязаный свитер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Гурцкая рассказала о первом свидании со своим мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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