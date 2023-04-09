Водитель троллейбуса успела поговорить с Еленой Шульман после смертельного ДТП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 421

Известная актриса дубляжа трагически погибла накануне своего дня рождения.

Водитель троллейбуса успела поговорить с Еленой Шульман после смертельного ДТП

Фото: ВКонтакте / Елена Шульман

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Водитель троллейбуса, под колесами которого погибла актриса дубляжа Елена Шульман, успела поговорить с ней до приезда скорой. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев трагедии.

Они рассказали, что управлявшая троллейбусом женщина сразу после ДТП бросилась на помощь пострадавшей. Она просила Шульман выжить, а та в ответ успела сказать, что водитель не виноват.

Известная актриса дубляжа погибла в результате наезда троллейбуса на Загородном проспекте в Петербурге. Ее живой доставили в больницу с многочисленными переломами и травмами внутренних органов, однако врачи оказались бессильны. Смерть наступила рано утром — в 6:45 по московскому времени. Трагедия произошла накануне дня рождения актрисы — 10 апреля ей исполнилось бы 54 года.

Момент гибели Елены Шульман под колесами троллейбуса попал на видео (18+)

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что троллейбус подъезжает к остановке, и в этот момент Шульман выходит на проезжую часть, прямо под колеса транспортного средства. Также видно, что одну руку актриса держит возле уха, предположительно, разговаривая по телефону.

Елена Шульман — одна из известных актрис российского дубляжа, на ее счету более 600 озвученных персонажей. В частности, ее голосом говорят рыбка Дори в мультфильме «В поисках Немо», кузнечик Кузя и баба Капа в «Лунтике». Также ее голос звучит в «Барбоскиных», «Смешариках», «Монстрах на каникулах», драме «Вестсайдская история», в фильмах о «Человеке-пауке» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Волгограда водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора и сбил двух детей.

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