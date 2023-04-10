«Нужно пройти нулевой отсчет»: телеведущая Бордовских рассказала, как пережила развод

Телеведущая, выходя замуж в 2006-м, верила — этот брак до последнего ее вздоха. Но спустя 12 лет союз рухнул.

Телеведущая Юлия Бордовских рассказала в интервью Газете.ру, как пережила развод с бизнесменом Алексеем Кравцовым. В браке с ним она была 12 лет. За это время она родила ему сына Федора. Тогда ей казалось — этот союз навсегда. По словам Бордовских, расставание далось ей тяжело, но собственные силы и поддержка близких помогли прийти в себя.

«Самое главное — нужно было пройти нулевой отсчет новой жизни, чтобы не уйти в минус. Найти что-то новое для себя, исходя из сложившейся ситуации. Помог постепенный отказ от осуждения и обид, а также полный фокус на том, что я могу сделать», — вспомнила она.

Телеведущая в прошлом году вернулась в Россию. До этого она несколько лет жила в США. Вопрос о переезде на Родину обсуждала и с детьми. У старшей дочери Марии от первого брака спросила, где та хочет остаться жить. На тот момент девушка училась в Нью-Йорке. Наследница решила улететь вместе с мамой.

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