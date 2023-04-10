«Битва дронов»: как ВС РФ справляются с усиленными атаками ВСУ

За активностью украинских боевиков внимательно следят бойцы «Востока».

Украинские боевики получают иностранную технику и меняют тактику поведения на передовой. На тех участках, куда уже поступило западное вооружение, интенсивность боев увеличивается. Однако наши подразделения во всеоружии и готовы в любой момент не только отразить атаку, но и нанести ощутимый урон позициям ВСУ. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин передает с линии фронта.

Уже в пути на позиции обсуждаем изменения на этом участке фронта. В последнее время здесь ВСУ стали вести себя агрессивнее.

«Недели две-три усилилась интенсивность обстрелов, именно артиллерийских с очередным пакетом помощи», — рассказал боец батальона «Восток» с позывным «Гудвин».

Тактику бойцам «Востока» из-за этого пришлось менять. Работа по-прежнему идет постоянно, но основные передвижения в темное время, особенно по дороге в поселок. Она под постоянным контролем ВСУ. Наша машина несколько раз набирает высокую скорость. На поворотах в прямой видимости дыхание перехватывает.

«Последний участок остался, ощущения как на американских горках, когда сверху-вниз, сверху-вниз, кажется, второй проехали. Высадка также в темпе», — передает с места событий журналист.

На месте бойцы рассказывают, соседи у них явно поменялись, заехало новое подразделение и теперь активно использует БПЛА.

«До укропов позиции вы видите мои. Оповещение у меня по небу налажено, поэтому я передвигаюсь с этой — „колчаком“, назовем так. Обрезом. Здесь вот, в этой локации просто война дронов, мы к ним, они к нам», — уточнил боец с позывным «Слоник».

Работают сразу несколько коптеров, пока первый и второй отвлекают внимание на себя, к позиции подбирается третий дрон, самый опасный, со сбросом. Но приемы противника уже изучили.

«Преимущества стрелкового огня за нами, если начинается какой-то огонь, накрываем ответным более точным, их уже минометным огнем», — отметил боец с позывным «Егор».

Здесь уверены, ВСУ определенно к чему-то готовятся. Бойцы «Востока» внимательно следят и учитывают все факторы.

«Вы старайтесь вот за домиком держаться. Даже двигаться по определенной траектории, на которой нас будет не видно, еще сейчас относительно идеальное время для походов, солнце только село, ушло, многие предметы еще не остыли», — рассказывает корреспондент.

Использовать приборы наблюдения пока бесполезно. Хотя атаки и без этого можно ожидать в любой момент, например, контрбатарейную борьбу ВСУ ведут круглосуточно, но чаще бьют мимо.

«Позиция выбрана у нас так, что они не могут по нам попасть. Учитываем и рельеф, и местность, поэтому нас трудно найти», — отметил военнослужащий с позывным «Соболь».

Противник на этом направлении стал опытнее, агрессивнее, постоянно готов нанести удар. Но и бойцы батальона «Восток» не первый день на фронте. Справляются с новым вызовом, используют все возможные средства, чтобы нанести урон подразделениям ВСУ.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.