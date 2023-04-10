Главу Европейского совета Мишеля обвинили в больших тратах на поездки

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Европейский политик предпочитает передвигаться на частных самолетах, даже на небольшие расстояния.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

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Главу Европейского совета Шарля Мишеля обвинили в непомерных тратах на зарубежные поездки. По данным французской газеты Le Monde, европейский политик ни в чем себе не отказывал, летал в Нью-Йорк, Пекин, Токио, на Ближний Восток и в Южную Африку.

При этом его расходы оказались намного выше, чем у предшественников. В немалой степени из-за пристрастия высокопоставленного пассажира к частным самолетам, даже если речь шла о поездках на небольшие расстояния.

Что интересно, в бюджете на будущий год траты на обеспечение деятельности Шарля Мишеля должны вырасти еще на треть.

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