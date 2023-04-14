Пикап протаранил остановку в Тольятти, два человека погибли

Груда искореженного и обгоревшего железа — это все, что осталось от грузового автомобиля, который врезался в остановку недалеко от Тольятти. Машина протаранила бетонную преграду на огромной скорости.

Не исключено, что водитель заснул за рулем. В пикапе ехали два человека, оба погибли на месте.