Пикап протаранил остановку в Тольятти, два человека погибли
Что могло стать причиной серьезной аварии?
Фото, видео: 5-tv.ru
Груда искореженного и обгоревшего железа — это все, что осталось от грузового автомобиля, который врезался в остановку недалеко от Тольятти. Машина протаранила бетонную преграду на огромной скорости.
Не исключено, что водитель заснул за рулем. В пикапе ехали два человека, оба погибли на месте.
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