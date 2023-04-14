Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Богдана

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Мальчик страдает от тяжелого недуга. Ему необходима срочная помощь медиков.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал пятилетний Богдан.

У мальчика — детский церебральный паралич. Он совсем не может ходить. Чтобы поставить ребенка на ноги, требуется операция стоимостью более миллиона рублей, а также последующая реабилитация.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Всего за сутки перечислили 2 743 387 рублей. Теперь этого точно хватит.

Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
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