ФСБ задержала в Крыму двух участников запрещенного крымско-татарского батальона*

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49

В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

ФСБ задержала в Крыму двух участников запрещенного крымско-татарского батальона*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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ФСБ пресекла деятельность двух граждан Украины, которые подозреваются в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

По данным следствия, задержанные способствовали деятельности группировки, занимались проверкой лиц и автомобилей на пунктах пропуска, а также охраняли объекты формирования.

В службе безопасности подчеркнули, что украинцы вступили в незаконный батальон по собственному желанию. Уточняется, что подозреваемые были задержаны с поличным во время взаимодействия с пограничниками.

Иностранцем грозит до 15 лет лишения свободы по второй части статьи 208 Уголовного кодекса РФ «Участие в НВФ на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ». Уголовное дело в отношении злоумышленников уже возбуждено.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене, с ЦОС службы безопасности раскрыли, что он направлял денежные средства на нужды ВСУ.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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