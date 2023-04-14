В СПЧ сообщили о тяжелом состоянии пребывающей в СИЗО Дарьи Треповой

Дарья Трепова находится в тяжелом морально-психологическом состоянии. Девушка обвиняется в убийстве военного журналиста Владлена Татарского, который погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с агентством REGNUM.

Он навестил Трепову в московском СИЗО № 2, их общение продолжалось не более десяти минут. Со слов Мельникова, девушка содержится в двухместной камере, в которой есть холодильник, телевизор, а сотрудники следственного изолятора обращаются с ней вежливо.

Мельников отметил, что никаких жалоб от девушки не поступило. Она вела себя спокойно, не плакала, но была очень напряжена.

Также член СПЧ рассказал, что кто-то ранее пытался передать Треповой несколько килограммов соли и картофеля. Это было сделано для того, чтобы у девушки был исчерпан лимит на посылки. Из-за этого инцидента Мельников посоветовал Треповой написать заявление на то, что передачи для нее в СИЗО могли носить только родственники.

«Как бы мы ни относились к арестованному, нужно, чтобы и его права в условиях заключения не нарушались», — подчеркнул спикер.

Прежде стало известно, что Трепову поместили на карантин в СИЗО «Лефортово». Медики осмотрели ее и составили соответствующий документ, после чего девушку перевели в камеру для подследственных. Она арестована до 2 июня 2023 года.

Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского. В результате военкор погиб. Более 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой.