«Неестественный, весь в наколках»: что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой

Родственник объявленного в розыск Юрия Денисова не стал скрывать — мужчина всегда вызывал подозрения своим поведением.

Предполагаемый соучастник Дарьи Треповой, задержанной по обвинению в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга и гибели военкора Владлена Татарского, скрывал свою личную жизнь и вел себя странно. Об этом 5-tv.ru сообщил Юрий — дядя разыскиваемого Юрия Денисова.

Родственник мужчины рассказал, что тот наведывался к отцу во Владимир пять-шесть лет назад. Он приехал с Украины с целью найти работу в России. Надолго он в отчем доме не задержался — вскоре отправился искать работу в Сургут. Там Денисов тоже не добился успеха, так что вернулся на Украину.

В последний раз Юрий навещал отца летом прошлого года. По словам дяди, мужчина напоил отца и убедил сделать ему временную регистрацию. Родственник подчеркнул, что отношения Денисова с родителем были не самыми гладкими — даже во время редких визитов они часто ругались.

«Вот приезжал, когда регистрацию сделал, он где-то летом с какой-то женщиной. На машине, Volkswagen у них какой-то был. И они сразу в этот же день уехали», — добавил собеседник 5-tv.ru.

Кроме того, отметил Юрий, само поведение Денисова всегда вызывало подозрения. Он никогда не раскрывал подробности личной жизни, не рассказывал, женат ли он, есть ли у него дети.

«Мы все тут говорили, какой-то он неестественный. Когда он приехал в тот раз, тоже весь в наколках. Мне бы посмотреть, что за наколки у него были. Как вот эти — типа „Азов“*, такой вот весь», — заключил родственник подозреваемого.

По данным ФСБ, Юрий Денисов курировал Дарью Трепову при подготовке теракта. В Москву он приехал по заданию украинских спецслужб зимой 2023 года и занимался сбором данных о военкоре Владлене Татарском. Следствие считает, что именно Денисов передал статуэтку со взрывчаткой Треповой, а сразу после взрыва покинул Россию и через Армению отправился в Турцию. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск.

Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского. Он погиб в результате инцидента. Пострадали более 40 человек. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отправил под домашний арест мужчину, прятавшего в своей квартире Дарью Трепову.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.