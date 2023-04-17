«Опасность для человека»: зачем Запад редактирует классические произведения

Новый уклад за рубежом сулит презрение людям с патриархальными взглядами.

Западные СМИ заявили о том, что британские романы про Дживса и Вустера подверглись редактированию. Как психика граждан Евросоюза и США реагирует на ежедневно меняющиеся новые ценности и к чему может привести такое переворачивание классики? На эти вопросы ответила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Любая классика является фундаментом развития человека. И молодое поколение, обучающееся по ней, впитывает ценности, моральные устои и те посылы, которые несет автор того или иного произведения.

«Переворачивание или, даже лучше сказать, „изворачивание“ классики в каких-то своих интересах несет опасность для человека тем, что у него может поменяться мировоззрение или же он начнет мыслить по другому», — объясняет эксперт.

Шляпужникова привела в пример социальный эксперимент. Так, одни люди, которые в оригинале читали классику, в определенном ключе воспринимают образы как некие ценности и устои. А люди, воспитанные иначе, понимают совершенно иное.

И, естественно, это станет формированием общественного мнения, ценностных установок, которые по итогу приведут к негативным последствиям.

«На Западе сейчас патриархальный уклад общества выходит на второй план и первостепенным становится угода сексуальным меньшинствам, ради них делаются даже законы», — отмечает Шляпужникова.

Вероятнее всего, власти придерживаются некой программы, которая в конечном итоге приведет к тому, что люди с патриархальными взглядами, коих, кстати говоря, очень много в классике, станут изгоями общества.

Эксперт отмечает, что человеческая психика очень гибкая, но чтобы в ней произошли значительные изменения, потребуется время. Например, патриархальный строй общества возводился веками. Такая работа со стороны Запада ведется уже очень давно, это способ управления обществом.

«Психика так быстро не адаптируется, могут пройти и десятки, и столетия», — заявила психотерапевт.

Она отмечает, что таким изменениям очень подвержена детская психика. Например, если взять нетрадиционную семью, которая будет воспитывать в этих же условиях свое чадо, то в будущем дети будут нести уже такие моральные ценности гораздо «быстрее и дальше».

«Детская психика — она как губка, которая впитывает все. Особенно в подростковом возрасте, когда эмоциональный фон не стабилен», — подытоживает эксперт.

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