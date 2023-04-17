НАТО разместил большое количество войск на границах с Россией

НАТО развернул войска в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Этой новостью поделилось издание The New York Times. В материале отмечается, что альянс намерен отойти от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением.

«Больше не достаточно говорить, что мы готовы сдерживать, обещая отвоевать, но что мы должны защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня», — отметила Камилла Гранд, представитель Европейского совета по иностранным делам.

В рамках нового плана альянс разместит большее количество войск, увеличит военные расходы и выдвинет более конкретные требования к союзникам в отношении конкретных родов сил и средств противодействия возможному вторжению.

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Кроме того, НАТО намерено сделать свои силы более заметными для Москвы. Для этого впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Штатов и других союзников верховный главнокомандующий союзными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи. НАТО также согласовывает свои долгосрочные требования со стороны союзников со своими текущими оперативными потребностями.

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