НАТО разместил большое количество войск на границах с Россией

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Алексей Панков
Алексей Панков 62

Таким образом альянс намерен более эффективно противостоять российским войскам в случае вторжения.

НАТО разместил большое количество войск на границах с Россией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis

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НАТО развернул войска в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Этой новостью поделилось издание The New York Times. В материале отмечается, что альянс намерен отойти от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением.

«Больше не достаточно говорить, что мы готовы сдерживать, обещая отвоевать, но что мы должны защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня», — отметила Камилла Гранд, представитель Европейского совета по иностранным делам.

В рамках нового плана альянс разместит большее количество войск, увеличит военные расходы и выдвинет более конкретные требования к союзникам в отношении конкретных родов сил и средств противодействия возможному вторжению.

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Кроме того, НАТО намерено сделать свои силы более заметными для Москвы. Для этого впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Штатов и других союзников верховный главнокомандующий союзными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи. НАТО также согласовывает свои долгосрочные требования со стороны союзников со своими текущими оперативными потребностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29.

 

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НАТО разместил большое количество войск на границах с Россией

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