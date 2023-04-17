Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Словацкие власти допустили грубые нарушения, когда согласились на авантюру США.

Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Любляна передала Киеву заявленные истребители МиГ-29. Об этом заявил министр словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь на своей странице в соцсети.

Он отметил, что еще в марте украинские летчики перегнали в страну четыре истребителя. Оставшиеся девять были отправлены на территорию Украины по земле.

Еще в конце прошлого месяца бывший премьер-министр Словакии и нынешний глава партии Smer Роберт Фицо заявил, что истребители МиГ-29 отправили киевскому режиму, несмотря на непростительное нарушение норм конституции государства.

Он уверен, что Любляна ранее не собиралась принимать американские вертолеты, а теперь государству нужно платить за ненужную технику, ведь США предложили стране 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен советских истребителей МиГ-29.

Как рассказывал политолог Владимир Шаповалов в беседе с 5-tv.ru, появление у Словакии ударных вертолетов из США может стать угрозой для российской стороны. Такой ход говорит о милитаризации и увеличении военной мощи НАТО. При этом Любляна и другие соседи России должны знать, что подобные действия не останутся без внимания. В качестве ответа Москва может дополнительно разместить свои вооружения вдоль границ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии.

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