Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29
Словацкие власти допустили грубые нарушения, когда согласились на авантюру США.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Любляна передала Киеву заявленные истребители МиГ-29. Об этом заявил министр словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь на своей странице в соцсети.
Он отметил, что еще в марте украинские летчики перегнали в страну четыре истребителя. Оставшиеся девять были отправлены на территорию Украины по земле.
Еще в конце прошлого месяца бывший премьер-министр Словакии и нынешний глава партии Smer Роберт Фицо заявил, что истребители МиГ-29 отправили киевскому режиму, несмотря на непростительное нарушение норм конституции государства.
Он уверен, что Любляна ранее не собиралась принимать американские вертолеты, а теперь государству нужно платить за ненужную технику, ведь США предложили стране 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен советских истребителей МиГ-29.
Как рассказывал политолог Владимир Шаповалов в беседе с 5-tv.ru, появление у Словакии ударных вертолетов из США может стать угрозой для российской стороны. Такой ход говорит о милитаризации и увеличении военной мощи НАТО. При этом Любляна и другие соседи России должны знать, что подобные действия не останутся без внимания. В качестве ответа Москва может дополнительно разместить свои вооружения вдоль границ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу Украине 18 танков Leopard 2 из Германии.
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