Запад пытается всеми силами втянуть Венгрию в конфликт на Украине

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Посол РФ в Венгрии Станиславов: Будапешт не участвует в разжигаемой Западом конфликте на Украине

Запад пытается всеми силами втянуть Венгрию в конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Spicker

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Тема:
Украинский кризис

Российское диппредставительство серьезно обеспокоено попытками «коллективного Запада» втянуть Венгрию в свои грязные игры.

Будапешт не желает участвовать в разжигаемой «коллективным Западом» эскалации конфликта на Украине, отметил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью «Известиям». Он отметил, что страна категорически отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию.

Дипломат отметил, что руководство Венгрии неоднократно сообщало всему миру о том, что страна привержена политике скорейшего установления мира на Украине.

«Такая позиция связана и со стремлением не допустить переноса военных действий в Закарпатскую область Украины, где проживает венгерское национальное меньшинство, защиту которого Будапешт объявил одним из приоритетов своей внешней политики», — объяснил Станиславов.

Е.А. СтаниславовПосол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Российский посол также отметил, что в Венгрии прекрасно понимают, что «накачка» Украины вооружениями не способствуют разрешению конфликта, а только усугубляют его. Примечательно, что в этом вопросе власти Венгрии прислушиваются к позиции своего народа.

Тем не менее, добавил Станиславов, Евросоюз не оставляет попыток втянуть Будапешт в украинский конфликт. Для этого, как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, «в ход идут все способы и средства», однако благодаря твердой позиции венгерского правительства достичь этой цели пока не получается.

Также дипломат напомнил о том, что парламент Венгрии высказался в пользу мира и против вовлечения в кризис на Украине и призвал мировое сообщество избегать действий, которые способны привести к эскалации конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной из-за экономических проблем.

Тема:
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