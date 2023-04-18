Резкий маневр привел к столкновению сразу пяти автомобилей во Владивостоке

Эфирная новость 28

Три человека получили тяжелые травмы. Пассажиров приходилось доставать из искореженных автомобилей с помощью специального оборудования.

Фото, видео: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан/ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Резкий маневр привел к массовой аварии на острове Русский во Владивостоке. Столкнулись сразу пять автомобилей. Водитель белой Toyota хотел развернуться и не уступил дорогу черной иномарке, которая ехала со стороны моста. Последняя буквально вылетела на полосу встречного движения. А виновника аварии развернуло несколько раз, и он зацепил еще три машины.

Удары были такой силы, что автомобили сильно искорежило. Спасателям с помощью специального оборудования пришлось доставать водителей и пассажиров. Три человека получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Из-за аварии на Университетском проспекте образовалась огромная пробка.

+13° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

18:41
«Бессознательный поиск»: фанаты Асмус заподозрили ее в тайной любви к Петрову
18:30
Гений чистой красоты: перед Русским музеем помыли скульптуру Пушкина
18:21
Как наладить отношения с родителями, если они игнорировали в детстве?
18:12
«Впереди 100 дней мира»: французы не оценили обращение Макрона и продолжили протесты
18:02
Ботокс и старость не беда, если есть миллиарды: Шаляпин назвал идеал женщины
17:53
Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Негде прятаться: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ в ангаре и лесополосе
Вино и тело под окнами: соседи рассказали о трагической гибели гандболистки Дивак
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео