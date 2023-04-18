«Обрюзг и подурнел»: неопрятный вид Дмитрия Шепелева обсуждают в сети

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Алексей Панков
Алексей Панков 41

СМИ сообщили об ужасном внешнем виде телеведущего Дмитрия Шепелева

«Обрюзг и подурнел»: неопрятный вид Дмитрия Шепелева обсуждают в сети

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Похоже, новая возлюбленная совершенно не следит за телеведущим.

В последнее время телеведущий Дмитрий Шепелев очень плохо выглядит. Об этом сообщает издание dni.ru.

Как отмечают журналисты, дважды в день шоумена можно заметить в одном из центральных районов столицы, когда он выгуливает своих шпицев — Пу и Лу. Питомцев Шепелев покупал вместе с Жанной Фриске, когда та была еще жива. Певица скончалась более семи лет назад, однако Дмитрий продолжает хранить память о ней.

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Журналисты dni.ru сообщают, что внешний вид некогда популярного телеведущего оставляет желать лучшего. Он «обрюзг, подурнел и утратил привычный лоск». Также Шепелев отрастил бороду, которая вместе с выглядящей немытой головой добавляет ощущение неухоженности. Судя по всему, новая возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова совершенно не следит за внешним видом супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что телеведущий увез сына Платона, рожденного в браке с Жанной Фриске, в Армению.

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