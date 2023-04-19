Взрывной подарок: российские политологи получили подозрительные статуэтки

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 200

Политолог Сивков заявил о получении подозрительной посылки со статуэткой

Взрывной подарок: российские политологи получили подозрительные статуэтки

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Автор опасного презента заказал сюрпризы через соцсети.

Российский политолог Константин Сивков обратился в правоохранительные органы после получения странного подарка. Как стало известно 5-tv.ru, пенсионеру поступила посылка от незнакомого человека, однако никакие вещи мужчина не заказывал.

Именно такие коробки пришли и другим российским политологам после громкой гибели военкора Владлена Татарского в начале апреля. Среди возможных получателей оказались Константин Исаев, Владислав Шурыгин и Тимофей Сергейчев. Внутри посылок, присланных общественным деятелям, находились гипсовые бюсты маршала Жукова, коробки были полностью идентичны.

Сивков решил не распаковывать содержимое и вызвал полицию. Сейчас предмет изъят, блюстители порядка не нашли внутри взрывчатых веществ.

Выяснилось, что скульптуры приобрел некий мужчина через соцсеть «Вконтакте», обратившись в мастерскую. Автор бюстов Никита Барин рассказал Газете.ру, что пользователь заказал «подарки на день волонтера».

«Это моя практика. Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во „ВКонтакте“ написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это. Это был заказ», — сказал мастер.

Он отметил, что профиль покупателя был фейковым, все фотографии явно скачены из интернета. После отправки с Бариным связались сотрудники СДЭК и сообщили о неких сопротивлениях, получатели не открывали дверь.

«Один из заказчиков вообще кричал, что я с вами буду разговаривать только на украинском», — признался мужчина.

Других получателей, помимо Константина Сивкова, скульптор не помнит. Единственное, что знает — все они жители Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемая по делу о теракте Дарья Трепова нарезала круги по Петербургу и сменила три машины.

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