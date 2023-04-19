Память поколений: будут ли штрафовать за фото участников ВОВ на авто на 9 мая

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

МВД не будет штрафовать за портреты героев ВОВ на машинах на «Бессмертном полку»

Фото, видео: Игорь Броварник/ТАСС; МВД РФ; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы

В этом году привычные традиции проходят несколько иначе. Какие ожидаются изменения?

Если водители будут вешать фотографии российских участников Великой Отечественной войны (ВОВ), то их не станут штрафовать. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, это новый формат акции «Бессмертный полк» в 2023 году.

Все участники имеют право разместить портреты военных родственников на своих транспортных средствах. Можно приложить фото орденов и медалей ветерана, а также текст с историей его подвига.

«Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности», — заявила представитель МВД РФ.

Помимо этого, в министерстве отметили, что изображения на машинах ни в коем случае не должны прикрывать обзор водителю, поэтому портреты разрешено размещать на задних и боковых стеклах. Чтобы состояние бумаги оставалось в подобающем виде, следует повесить фото с внутренней стороны стекла.

В 2023 году акция «Бессмертный полк» пройдет более массово и в разных форматах. Фото родственников теперь можно публиковать на страницах в соцсетях, размещать на автомобилях, одежде. В МФЦ Москвы снимки героев можно напечатать на футболке, процедура будет бесплатной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько дней официально отдыхаем на майские праздники 2023.

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