Из какого класса? Стандарты частного жилья могут появиться в России

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В РФ планируют создать стандарты частного жилья для упрощения получения ипотеки

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов/ТАСС; 5-tv.ru

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Ожидается, что новая мера поможет упростить процедуру получения ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

В России появятся стандарты частного жилья. Как пишут «Известия», дома разделят на стандартные, комфорт- и бизнес- классы. Для каждого вида определят параметры комплектации и отделки. Цены на дома тоже скорректируют.

Новая мера нужна для упрощения получения ипотеки под индивидуальное жилищное строительство. Она также позволит не завышать цены, например на стандартное жилье. По словам экспертов, сейчас банки неохотно дают кредиты, так как не понимают, что именно будет построено.

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