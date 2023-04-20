В Чехии назвали условие для рассмотрения заявки Украины на вступление в НАТО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Президент Чехии Павел: Украина сможет вступить в НАТО после окончания конфликта

В Чехии назвали условие для рассмотрения заявки Украины на вступление в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Тема:
Украинский кризис

Киев подал заявку на членство еще в сентябре прошлого года.

Страны НАТО готовы будут рассмотреть заявку Украины на вступление в альянс только после завершения конфликта в стране, заявил президент Чехии Петр Павел после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в Альянс, только когда боевые действия закончатся», — сказал он.

Он также добавил, что Запад и дальше должен помогать Украине и оказывать военную помощь и поддержку в целом. При этом надо быть готовыми к тому, что процесс этот будет длительным и затяжным.

К слову, Киев подал заявку на членство в сентябре прошлого года. В Москве не раз отмечали, что расширение НАТО в сторону российских границ и ориентация Украины на Запад — одни из причин начала спецоперации. Однако вопрос не решен. Не все страны желают видеть в своих рядах Украину. Среди них США, ФРГ и Венгрия. Информаторы издания Financial Times отметили, что министры иностранных дел стран-участниц альянса совещались, думали, как интегрировать Киев. При этом единого мнения достичь не удалось. Кто-то предлагал вручить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, а кто-то — оспаривал идею.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взбесило генсека ООН Антониу Гутерриша после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тема:
Украинский кризис
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