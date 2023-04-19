Генсек ООН Антониу Гутерриш был «взбешен» после встречи с Зеленским

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 124

Washington Post: Генсек ООН Антониу Гутерреш остался недоволен встречей с Зеленским

Генсек ООН Антониу Гутерриш был «взбешен» после встречи с Зеленским

Фото: Reuters / ALINA YARYSH

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Тема:
Украинский кризис

Представитель политика Стефан Дюжаррик рассказал, что причиной недовольства стали сюрпризы со стороны Киева.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш остался в недоумении от визита на Украину в марте. По информации издания The Washington Post политик был «взбешен» сюрпризом, который устроил официальный Киев. Никто не согласовал с ним церемонию награждения женщин-военнослужащих в честь Международного женского дня, которая была проведена в рамках встречи. Последний факт в интервью РИА Новости подтвердил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», — дипломатично высказался он.

Помимо «бешенства» генсека авторы американской газеты написали и о претензиях Гутерриша к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Издание, опираясь на опубликованные в сети секретные документы, заключило, что генсек ООН не только оказался на неожиданном награждении — его фото с мероприятия были размещены в интернете. Это можно трактовать как выбор политика, будто он занял одну из сторон конфликта.

Авторы статьи подчеркивают, что разговор, в котором Гутерриш выражал недовольство, был перехвачен. И сказал политик, что отправился на встречу с Зеленским, чтобы помочь, но украинцы «делают все, чтобы нас ликвидировать». Дюжаррик, комментируя этот нюанс, заявил, что генсек ООН «категорически отрицает использование термина «ликвидация».

Ранее, писал 5-tv.ru, постпред России при ООН обратился к коллегам по организации и назвал условия дальнейшего продления зерновой сделки.

Тема:
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