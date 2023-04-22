В Москве при странных обстоятельствах погибла вдова разведчика Савинцева

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Есть подозрения, что смерть женщины была не несчастным случаем и не самоубийством.

В Москве при странных обстоятельствах погибла вдова разведчика Савинцева

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Супруга советского разведчика Евгения Савинцева погибла в Москве. Как стало известно ИА REGNUM, 87-летнюю женщину без сознания обнаружили на улице после падения с высоты. На теле пенсионерки обнаружены множественные травмы. Женщину доставили в больницу, но она скончалась спустя несколько часов на руках врачей.

Что стало причиной гибели вдовы разведчика, неясно, но правоохранительные органы считают, что это был не несчастный случай. Проводится проверка, так как следователи считают, что пенсионерку могли убить или довести до самоубийства.

Светлана Савинцева была женой Евгения Савинцева — известного разведчика, полковника КГБ СССР и руководителя нескольких спецподразделений Комитета государственной безопасности СССР. В годы великой Отечественной войны он работал в подразделении контрразведки «Смерш».

Евгений Савинцев был еще при жизни награжден орденом Почета. Кроме того, в разные годы удостоился ордена Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и 32 медалями СССР и других государств. Также в числе наград Савинцева Золотой почетный знак «Общественное признание». Умер легендарный разведчик в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, от чего скончался один из создателей легендарной «буханки» Егор Варченко.

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