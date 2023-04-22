В Большом Московском Цирке опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва

Пресс-секретарь Большого Московского Цирка опровергла информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва.

«Эта эвакуация по техническим причинам. Все нормально. Мы работаем в штатном режиме. Информация ложная», — сообщила Лилия Садыкова — пресс-секретарь Большого Московского Цирка.

Как сообщал ряд СМИ, перед началом представления поступило анонимное сообщение о заложенной взрывчатке. Зрителей эвакуировали на улицу и попросили отойти на 200 метров.

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