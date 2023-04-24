Массовое ДТП произошло на востоке Петербурга, виновник скрылся с места
По словам очевидцев, водитель грузовика, по вине которого столкнулись несколько авто, был пьян.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Marchenkoff/mskdtp/ vk.co; 5-tv.ru
Полиция Петербурга выясняет обстоятельства аварии. На востоке города произошло массовое ДТП. Предположительно, грузовик при развороте не пропустил легковушку. Они столкнулись и отлетели на обочину, где задели еще два припаркованных автомобиля.
По словам очевидцев, водитель грузовика был нетрезв. Он вышел из машины, оценил повреждения и сбежал. Сейчас его разыскивают.
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