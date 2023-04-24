Массовое ДТП произошло на востоке Петербурга, виновник скрылся с места

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства аварии. На востоке города произошло массовое ДТП. Предположительно, грузовик при развороте не пропустил легковушку. Они столкнулись и отлетели на обочину, где задели еще два припаркованных автомобиля.

По словам очевидцев, водитель грузовика был нетрезв. Он вышел из машины, оценил повреждения и сбежал. Сейчас его разыскивают.