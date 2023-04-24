Проезд на красный закончился травмами для девушек на электросамокате в Петербурге

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Помимо прочего, они находились на транспортном средстве вдвоем, что запрещено новыми правилами. Что грозит пострадавшим?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Двух девушек на электросамокате сбили в центре Петербурга. Но, похоже, виноваты оказались они сами. Выехали на перекресток на красный свет. И водитель легковушки не успел затормозить. К тому же вдвоем на одном самокате ездить теперь запрещено. От этого резко снижается его маневренность, возможно, поэтому девушки и не смогли увернуться от машины.

За нарушение, кстати, предусмотрен штраф — 800 рублей. Это прописано в новых правилах дорожного движения, куда теперь включили электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности. Более того, вопросы про управление ими теперь будут и на экзамене в ГИБДД независимо от того, на какую категорию прав сдает потенциальный водитель.

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