Проезд на красный закончился травмами для девушек на электросамокате в Петербурге

Двух девушек на электросамокате сбили в центре Петербурга. Но, похоже, виноваты оказались они сами. Выехали на перекресток на красный свет. И водитель легковушки не успел затормозить. К тому же вдвоем на одном самокате ездить теперь запрещено. От этого резко снижается его маневренность, возможно, поэтому девушки и не смогли увернуться от машины.

За нарушение, кстати, предусмотрен штраф — 800 рублей. Это прописано в новых правилах дорожного движения, куда теперь включили электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности. Более того, вопросы про управление ими теперь будут и на экзамене в ГИБДД независимо от того, на какую категорию прав сдает потенциальный водитель.