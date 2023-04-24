Обвиняемая в убийстве Владлена Татарского заявила, что сожалеет о содеянном
Дарья Трепова находится в суде, где проводится заседание по громкому делу о теракте в Петербурге.
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Мосгорсуд проводит слушание по громкому делу об убийстве Владлена Татарского в Петербурге. Обвиняемая в организации теракта Дарья Трепова в ходе заседания заявила, что сожалеет о страшных событиях, когда все произошло. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из зала суда.
Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского. В результате военкор погиб. Более 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как содержалась в СИЗО Дарья Трепова и почему жаловалась на плохое самочувствие.
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