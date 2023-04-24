«Зона мира»: антивоенные митинги охватили города Болгарии
Антивоенные митинги с призывом прекратить поставки оружия Киеву прошли в Болгарии
Фото, видео: Ленкин Игорь/ ТАСС; 5-tv.ru
Самое крупное шествие с участием 12 тысяч человек прошло в Софии. Чего требуют протестующие?
В Болгарии прошли антивоенные митинги под лозунгом «Болгария — зона мира». Участники выступили против поставок оружия Украине и требовали закрыть базы НАТО на территории собственной страны.
Акции прошли в 32 городах, самая масштабная состоялась в Софии — к шествию присоединились около 12 тысяч человек. Манифестанты подписывали петицию о проведении референдума за мир и суверенитет, чтобы оградить Болгарию от вовлечения в сторонние конфликты и влияния стран Запала.
Как обещают организаторы, если власти не прислушаются к народу, то подобные митинги будут повторятся и дальше.
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