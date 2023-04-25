Живая вода, но не для всех: кому противопоказан натуральный березовый сок

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 104

Врач-терапевт Ярцева: березовый сок противопоказан пациентам с аллергией

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Драчев; AP; Личный архив Ирины Ярцевой; 5-tv.ru

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Напиток содержит множество питательных веществ, необходимых организму. Но не каждому этот сок принесет пользу.

Березовый сок, согласно исследованиям, очень полезен для человека: он содержит множество витаминов и минералов, повышает иммунитет, очищает организм, улучшает пищеварение и нервную систему. Ну просто кладезь полезных свойств! Но есть ли те, кому березовый сок противопоказан? На этот вопрос 5-tv.ru ответила врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Березовый сок противопоказан пациентам, которые страдают аллергией к пыльце березы и пыльце деревьев в целом», — заявила иммунолог.

Особенно опасно пить березовый сок весной в период цветения растений. Аллергики в это время итак уязвимы, поэтому дополнительное потребление «древесного эликсира жизни» может спровоцировать у человека анафилактический шок (острая и крайне тяжелая аллергическая реакция. — Прим. ред.). Зачастую это может закончиться летально, если не оказать пациенту медицинскую помощь своевременно и правильно.

Врач-терапевт Ирина Ярцева порекомендовала аллергикам избегать целебного напитка, чтобы не рисковать своим здоровьем.

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