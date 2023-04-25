«Мужественный монолог»: Кеннеди раскрыл причину увольнения Такера Карлсона

У знаменитого ведущего была самая крупная аудитория в стране.

Такера Карлсона уволили после того, как он раскрыл правду о смертельности и неэффективности вакцин. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди.

По его словам, Fox News продвигал лекарственные препараты, чтобы угодить фармацевтическим рекламодателям.

«Потрясающе мужественный монолог Карлсона от 19 апреля нарушил два главных правила телевидения: Такер рассказал правду о том, как жадные рекламодатели Pharma контролируют новостной контент на телевидении, и раскритиковал подобострастных дикторов за рекламу уколов, которые, как они знали, были смертельными и бесполезными», — заявил кандидат в президенты.

Он добавил, что у Такера была самая большая аудитория в стране. В среднем его смотрели 3,5 миллиона человек, что в десять раз больше, чем у CNN.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карлсон разоблачил ложь Джо Байдена о «Северных потоках». Он напомнил, что после взрывов на газопроводах в сентябре прошлого года администрация президента США пыталась убедить весь мир в том, что за терактами стоят Россия и лично президент Владимир Путин.