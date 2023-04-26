Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США, один человек погиб

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США. Власти штата Иллинойс сообщают об одном погибшем и еще одном постиравшем. Огонь вспыхнул в резервуаре и быстро разошелся по всему предприятию.

Оказались повреждены линии электропередачи. Тысячи людей остались без света.