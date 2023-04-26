Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США, один человек погиб
В результате ЧП без света остались тысячи жителей штата Иллинойс.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Isaac Jones; 5-tv.ru
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США. Власти штата Иллинойс сообщают об одном погибшем и еще одном постиравшем. Огонь вспыхнул в резервуаре и быстро разошелся по всему предприятию.
Оказались повреждены линии электропередачи. Тысячи людей остались без света.
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