Вместе с Блиновской на границе были задержаны двое мужчин

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 108

Интернет-знаменитость, ранее уверявшая в своей добропорядочности, была задержана следователями под Смоленском при попытке сбежать из страны.

Вместе с Блиновской на границе были задержаны двое мужчин

Фото: ВКонтакте / elena_blinovskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Вместе с фигурантом дела о неуплате 918 миллионов рублей налога блогером Еленой Блиновской при попытке сбежать из России были задержаны двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Блогер-миллионник, создатель «Марафона желаний» или, как прозвали ее в социальных сетях, «инфоцыганка» Елена Биновская была задержана утром 27 апреля под Смоленском при попытке покинуть территорию России в арендованном автомобиле.

По данным СК, блогер с 2019 по 2012 год «дробила» свои доходы для их занижения и не оплачивала налоги на добавленную стоимость и доходы физлиц. В ее отношении возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и незаконном отмывании денежных средств.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обысков в загородном коттедже Блиновской в Истре. Во владении блогера находятся роскошный особняк с зеленей придомовой территорией, оборудованной детской площадкой и батутом, а также две машины — Lamborghini Urus и Range Rover. Также в гараже располагаются несколько мотоциклов.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
27 апр
Как Блиновская обманула систему: блогер намеренно занижала доходы
27 апр
Эксклюзивное видео обысков коттеджа Елены Блиновской в Истре
27 апр
Блиновская планировала мероприятие за границей до задержания
27 апр
В домашних штанах и тапочках: первое видео с задержанной Блиновской
27 апр
Накануне ареста Елена Блиновская выступала спикером на бизнес-форуме
27 апр
Блиновская пыталась скрыться из России на арендованном авто с водителем
27 апр
Стали известны подробности задержания Елены Блиновской
27 апр
Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в особо крупном размере
22 мар
«Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

12:14
Минобороны Польши сообщило о падении неопознанного военного объекта
12:12
Смертельно красиво: могут ли многочисленные операции привести к внезапной смерти
12:09
Астероид с Эйфелеву башню достиг максимального сближения с Землей
12:01
«Украина страдает»: глава ФРС США разоткровенничался в диалоге с Вованом и Лексусом
11:55
Беременная Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот
11:54
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео